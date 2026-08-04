PPSO propone autorizar uso de dispositivos Taser en cuerpos policiales

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó un proyecto de ley para autorizar y regular el uso de dispositivos de conducción eléctrica tipo Taser por parte de los cuerpos policiales como una herramienta de fuerza intermedia.

Un taser es un dispositivo de control policial que aplica una descarga eléctrica para inmovilizar temporalmente a una persona.

La iniciativa busca que estos dispositivos puedan utilizarse para proteger la vida y la integridad de los oficiales, de las personas intervenidas y de terceros, antes de recurrir a mecanismos de fuerza potencialmente más lesivos.

Fotografía Jorge Castillo

De acuerdo con la propuesta, los agentes únicamente podrían emplear los taser cuando exista una amenaza activa, una resistencia violenta o sea necesario evitar lesiones graves.

El proyecto también establece límites para impedir usos abusivos. Entre ellos, prohíbe utilizar estos dispositivos como castigo, mecanismo de tortura, contra personas que ya se encuentren sometidas o en situaciones en las que su aplicación no esté justificada.

Además, incorpora medidas especiales para proteger a grupos vulnerables frente al uso de este tipo de dispositivos.