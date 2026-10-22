PPSO prohíbe colocar carteles en curules del Plenario

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Con 29 votos de los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el Plenario Legislativo aprobó este jueves una moción que prohíbe a los diputados colocar, pegar, exhibir o mantener materiales gráficos en sus curules, con excepción de las banderas de Costa Rica y de los partidos políticos que representan.

La propuesta, presentada por la diputada del PPSO, Mayuli Ortega Guzmán, recibió 29 votos a favor y 15 en contra, mientras que dos legisladores no participaron de la votación.

La disposición establece que la prohibición deberá aplicarse por igual a todas las diputaciones, independientemente del partido político al que pertenezcan, y encarga a la Presidencia de la Asamblea Legislativa hacerla cumplir.

Según la moción, durante el periodo constitucional anterior la Presidencia del Congreso ya había solicitado a los legisladores no pegar carteles alrededor de sus curules debido a que la goma utilizada puede dañar el cuero que las recubre.

El documento señala que reparar una curul cuyo cuero resulte dañado tiene un costo promedio de $600.

“Es necesario establecer indicaciones para colocar materiales gráficos, publicitarios o de cualquier otra naturaleza sobre las curules, con el propósito de preservar la imagen institucional y la integración material de las curules”, señala la justificación de la moción.

Con el acuerdo aprobado, los legisladores podrán mantener en sus espacios únicamente las respectivas banderas de Costa Rica o de la agrupación política que representan.