PPSO presenta reforma constitucional para permitir reelección presidencial consecutiva

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La fracción de Pueblo Soberano (PPSO) presentó una reforma al artículo 132 de la Constitución Política con la que busca permitir la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica y eliminar el plazo de ocho años que actualmente debe esperar un expresidente para volver a aspirar a la Presidencia de la República.

La propuesta permitiría que quien ocupe la Presidencia pueda presentarse a las elecciones inmediatamente siguientes y, en caso de obtener nuevamente el respaldo de los electores, permanecer hasta ocho años consecutivos en el cargo.

El proyecto también modificaría las condiciones para que un expresidente pueda volver a competir posteriormente por la Presidencia.

Según explicó el diputado del PPSO, José Miguel Villalobos, la propuesta respaldada por la bancada establece que, después de dos periodos consecutivos, la persona deberá permanecer cuatro años fuera antes de poder presentar nuevamente su candidatura.

“Básicamente que una persona pueda ser presidente de la República, terminado su periodo de cuatro años pueda nuevamente ser candidato, que tiene que pasar por el tamiz de los votos, es decir, puede estar cuatro años, ser reelecto, cuatro años más, salir y esperar cuatro años fuera y volver a ser candidato nuevamente”, explicó.

Villalobos recalcó que el planteamiento de la bancada no busca establecer una reelección indefinida.

Foto: Raquel Vargas.

“No estamos proponiendo, reitero, no estamos proponiendo la reelección indefinida. No creemos de ninguna manera en la reelección indefinida”, afirmó.

Abren puerta a Chaves en 2030

Durante la presentación, Villalobos reconoció abiertamente que una de las consecuencias de aprobar la reforma sería permitir que el expresidente Rodrigo Chaves pueda buscar nuevamente la Presidencia en las elecciones de 2030.

“Me van a decir, es para Rodrigo Chaves. Es para Rodrigo Chaves, sí, porque es el único expresidente de la República que podría ser electo nuevamente. ¿Por cuál más van a votar? O pasen la reforma y enfrentamos a Rodrigo Chaves, a Laura Chinchilla, a José María Figueres, a cualquiera”, expresó.

Chaves durante conferencia de prensa.

El legislador agregó que el mecanismo también podría beneficiar posteriormente a la actual presidenta Laura Fernández, quien tendría la posibilidad de buscar un segundo mandato de manera consecutiva.

“Y después será doña Laura Fernández. También podrá nuevamente ser candidata y presidente”, indicó.

Villalobos incluso desafió a las bancadas opositoras a respaldar el cambio y competir electoralmente bajo las nuevas reglas.

Necesitan votos de la oposición

Al tratarse de una reforma constitucional, el oficialismo no puede sacar adelante la iniciativa únicamente con sus 31 diputados y deberá buscar respaldo fuera de su bancada.

“Ahora sí hay que conversar, hay que conversar para aceptarlo o no. Porque claro que sí, hay que conseguir mínimo esos siete votos. Pero como estamos convencidos de que la oposición es muy congruente, posiblemente nos darán esos votos sobradamente”, afirmó.