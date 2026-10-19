PPSO llevará Armonización a segundo debate tras rompimiento del diálogo

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, anunció que el oficialismo impulsará este lunes la votación en segundo debate del proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, luego del rompimiento de las negociaciones con Liberación Nacional (PLN).

La decisión cambia el escenario que las jefaturas de fracción habían acordado para la sesión de este lunes.

Inicialmente, el compromiso era someter a votación una ampliación de cuatro años al plazo cuatrienal del expediente, lo que permitiría mantenerlo con vida mientras continuaban las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo político.

Sin embargo, tras el fracaso del diálogo entre el PPSO y el PLN, Acosta anunció que la fracción oficialista buscará llevar directamente el proyecto a segundo debate.

Diálogo se rompió

Las negociaciones se quebraron el viernes después de que Liberación Nacional incluyiera entre sus condiciones que se reviertan recortes presupuestarios que afectan a las universidades públicas.

El PPSO rechazó vincular ambos temas y anunció que no continuaría en la mesa de conversaciones.

La decisión de llevar el expediente a segundo debate pondrá ahora a prueba los apoyos que conserva el proyecto dentro del Plenario, luego de que el PLN advirtiera que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para aprobarlo.

El jefe de fracción verdiblanco, Álvaro Ramírez, había señalado previamente que si el oficialismo intentaba votar el proyecto este lunes se encontraría con que carecía del respaldo suficiente.

La discusión ocurre además en medio de un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y las bancadas opositoras. Este lunes, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, acusó al PLN, Frente Amplio, PUSC y Coalición Agenda Ciudadana de conformar una alianza dispuesta a llegar a extremos “antidemocráticos y comunistas”.