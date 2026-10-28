PPSO impulsa regreso de Chaves a papeleta presidencial

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó una reforma al artículo 132 de la Constitución Política con la que busca permitir la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica y eliminar el plazo de ocho años que actualmente debe esperar un expresidente para volver a aspirar a la Presidencia de la República.

La propuesta permitiría que quien ocupe la Presidencia pueda presentarse a las elecciones inmediatamente siguientes y, en caso de obtener nuevamente el respaldo de los electores, permanecer hasta ocho años consecutivos en el cargo.

El proyecto también modificaría las condiciones para que un expresidente pueda volver a competir posteriormente por la Presidencia.

Según explicó el diputado del PPSO, José Miguel Villalobos, la propuesta respaldada por la bancada establece que, después de dos periodos consecutivos, la persona deberá permanecer cuatro años fuera antes de poder presentar nuevamente su candidatura.

“Básicamente que una persona pueda ser presidente de la República, terminado su periodo de cuatro años pueda nuevamente ser candidato, que tiene que pasar por el tamiz de los votos, es decir, puede estar cuatro años, ser reelecto, cuatro años más, salir y esperar cuatro años fuera y volver a ser candidato nuevamente”, explicó.

Villalobos recalcó que el planteamiento de la bancada no busca establecer una reelección indefinida.

“No estamos proponiendo, reitero, no estamos proponiendo la reelección indefinida. No creemos de ninguna manera en la reelección indefinida”, afirmó.

Marta Esquivel, diputada del PPSO. Foto: Raquel Vargas.

Cambios al artículo 132

La diputada oicialista Marta Esquivel explicó que la iniciativa elimina por completo el periodo de ocho años que actualmente debe transcurrir antes de que un expresidente pueda volver a postularse.

Además, modificaría otra de las prohibiciones contempladas en el artículo 132 para eliminar la imposibilidad de aspirar a la Presidencia que actualmente alcanza a quienes hayan ejercido una Vicepresidencia durante los 12 meses anteriores a la elección.

A esos cambios se suma la creación de un artículo 132 bis, mediante el cual se habilitaría expresamente al presidente en ejercicio para participar como candidato en las elecciones inmediatamente siguientes.

“Creo que es una excelente oportunidad para Costa Rica de generar una reforma que verdaderamente premie a quien hace bien su trabajo como presidente en un periodo de cuatro años”, manifestó Esquivel.

Firma del proyecto. Foto: Raquel Vargas.

Abren puerta a Chaves en 2030

Durante la presentación, Villalobos reconoció abiertamente que una de las consecuencias de aprobar la reforma sería permitir que el expresidente Rodrigo Chaves pueda buscar nuevamente la Presidencia en las elecciones de 2030.

“Me van a decir, es para Rodrigo Chaves. Es para Rodrigo Chaves, sí, porque es el único expresidente de la República que podría ser electo nuevamente. ¿Por cuál más van a votar? O pasen la reforma y enfrentamos a Rodrigo Chaves, a Laura Chinchilla, a José María Figueres, a cualquiera”, expresó.

El legislador agregó que el mecanismo también podría beneficiar posteriormente a la actual presidenta Laura Fernández, quien tendría la posibilidad de buscar un segundo mandato de manera consecutiva.

Villalobos incluso desafió a las bancadas opositoras a respaldar el cambio y competir electoralmente bajo las nuevas reglas.

“¿Tienen miedo? ¿No tienen expresidentes que puedan enfrentarse a los nuestros? Somos un partido muy nuevo, ya tenemos un expresidente y dentro de tres años una expresidenta que le gana a cualquiera de los expresidentes de otros partidos”, manifestó.

José Miguel Villalobos y Nayuribe Guadamuz, diputados del PPSO. Foto: Raquel Vargas.

Necesitan votos de la oposición

Al tratarse de una reforma constitucional, el oficialismo no puede sacar adelante la iniciativa únicamente con sus 31 diputados y deberá buscar respaldo fuera de su bancada.

Consultado por Grupo Extra sobre la necesidad de conseguir al menos siete votos adicionales, Villalobos reconoció que tendrán que abrir conversaciones con las demás fracciones.

“Ahora sí hay que conversar, hay que conversar para aceptarlo o no. Porque claro que sí, hay que conseguir mínimo esos siete votos. Pero como estamos convencidos de que la oposición es muy congruente, posiblemente nos darán esos votos sobradamente”, afirmó.

Sin embargo, las bancadas de oposición rechazaron la iniciativa y consideraron que podría llevar a que un presidente se perpetúe en el Poder.

“Si la intención es mantener a una figura política de manera perpetua en el poder, por supuesto que como demócratas no podemos apoyar ninguna iniciativa de este tipo”, dijo el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Salvador Padilla.

José Miguel Villalobos, diputado del PPSO. Foto: Raquel Vargas.

Villalobos prefería otro límite

Aunque respaldó el proyecto presentado por su bancada, Villalobos aclaró que su posición personal era establecer una restricción más fuerte una vez completados dos mandatos.

“La posición personal de José Miguel Villalobos son dos periodos y nunca más. La posición en general de la fracción, que es la que se expuso, y yo me someto a la decisión mayoritaria de la fracción”, explicó.

Claudia Dobles – Diputada del CAC “Los mecanismos que tenga Brasil se crearon para Brasil y no se están creando para beneficiar a una persona. Que yo sepa no hay ninguna ley que se llame “La reelección consecutiva de Lula da Silva”

Abril Gordienko – Diputada del PUSC “Es como soltar los dados al aire y ver que cae porque es una reforma constitucional que requiere 38 votos que ellos no tienen en este momento y dudo mucho que los vayan a lograr en los próximos tres años y medio.

Salvador Padilla – Diputado del PLN “Nosotros lo estudiaremos para detectar si la intención real es que tengamos un presidente perpetuo en Costa Rica, que por supuesto no va con la cultura política del país”

¿Qué establece la reforma?

Reelección consecutiva: Presidente y vicepresidentes podrían postularse para un segundo periodo de manera inmediata.

Presidente y vicepresidentes podrían postularse para un segundo periodo de manera inmediata. Hasta 8 años seguidos: Un presidente podría completar dos períodos consecutivos de cuatro años.

Un presidente podría completar dos períodos consecutivos de cuatro años. Nueva candidatura: Tras esos dos períodos, deberá esperar cuatro años para volver a aspirar al cargo.

Tras esos dos períodos, deberá esperar cuatro años para volver a aspirar al cargo. Elimina espera actual: Suprime la prohibición que obliga a quien ejerció la Presidencia a esperar ocho años antes de volver a postularse.

Fuente: Expediente 25.506