PPSO impulsa reforma para limitar controles previos de la Contraloría

Los contratos, pagos, obligaciones y otros actos del Estado dejarían de requerir el refrendo o la aprobación previa de la Contraloría General de la República (CGR) para adquirir validez, según una reforma constitucional presentada por la diputada Mayuli Ortega y otros legisladores.

La propuesta modifica el artículo 184 de la Constitución Política para sustituir el modelo de control preventivo por una fiscalización realizada principalmente después de la ejecución de los contratos y presupuestos públicos.

De aprobarse, la Contraloría concentraría sus recursos en auditorías de desempeño, investigaciones y evaluaciones posteriores, seleccionadas de acuerdo con los riesgos identificados. Actualmente, determinados contratos públicos necesitan el aval previo del órgano contralor para surtir efectos jurídicos.

Ortega justificó la reforma al asegurar que el control previo ha frenado proyectos como Ciudad Gobierno y la Marina de Limón.

“Estamos presentando una reforma constitucional para que la Contraloría General de la República no vuelva a frenar proyectos importantes para el país como Ciudad Gobierno y la Marina de Limón, fortaleciendo la fiscalización posterior y la rendición de cuentas”, manifestó.

La legisladora sostuvo que la iniciativa no busca debilitar a la Contraloría ni eliminar la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos.

“Esta discusión no es en contra de la Contraloría General de la República. No es un ataque personal contra ningún funcionario, no es un ataque a la institucionalidad, no es un intento por quitar ni debilitar los controles públicos”, afirmó.

La reforma también eliminaría la aprobación previa obligatoria de los presupuestos de las municipalidades y las instituciones autónomas. En su lugar, estos recursos quedarían sujetos a una revisión posterior.

La responsabilidad de garantizar la legalidad y eficiencia de las decisiones recaería directamente sobre los sistemas de control interno de cada institución. Además, los jerarcas y funcionarios responderían personal y patrimonialmente por las actuaciones que causen daños al erario o incumplan la legislación.

La Contraloría conservaría la posibilidad de efectuar revisiones preventivas o simultáneas cuando existan riesgos fiscales o razones de interés público. Sin embargo, sus observaciones no serían vinculantes.

El proyecto establece un periodo de transición de dos años, durante el cual la Contraloría podría mantener controles previos excepcionales sustentados en criterios de riesgo fiscal.