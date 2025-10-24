Laura Fernández y los candidatos del Partido Pueblo Soberano (PPSO) firmaron un pacto con la comunidad evangélica bajo una carta titulada “Valores para una Costa Rica justa para todos”.

En el documento se comprometen a regir su eventual función pública bajo una serie de principios éticos, morales y de gobernabilidad.

“Firmamos el compromiso porque creemos en los valores que nos han identificado y caracterizado a la gran mayoría de los costarricenses honestos. Somos conservadores en lo social: Costa Rica es mayoritariamente cristiana y el hecho de que cada cual profese la fe no tiene por qué ser criticado por nadie”, afirmó la candidata oficialista.

El texto plantea como propósito alcanzar una “Costa Rica idealmente superior y de mayor calidad de vida”, sustentada en la integridad, la lealtad al bien común, el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia tradicional y la libertad económica.

“Toda vida es un fin en sí mismo, un valor intrínseco y trascendente, no un medio para otros fines. Protegerla desde su concepción y durante todas sus etapas hasta la muerte natural es un principio lógico, moral y existencial innegociable”, señala la carta firmada por los aspirantes.

Entre sus postulados, el documento también destaca la rectitud moral como brújula interna del servidor público y la rendición de cuentas como una práctica esencial de la democracia.

Asimismo, la declaración enfatiza el respeto a la “libertad y objeción de conciencia”, el cumplimiento estricto de la ley y el orden, y la promoción de un entorno económico libre de “regulaciones innecesarias y excesivas” que favorezca la competencia y el bienestar.

“La ley no es una simple norma impuesta, sino la expresión racional del bien común y de la voluntad ética de una sociedad que busca justicia, paz y convivencia armónica. El respeto a la ley representa un acto de reconocimiento al pacto social que sostiene la vida en comunidad. Ignorarla o manipularla, en cambio, socava los cimientos morales del Estado y alienta el caos”, agrega el texto.

Diario Extra intentó participar en el foro; sin embargo, al llegar al sitio donde los candidatos compartieron con los líderes evangélicos se informó que “es un evento privado” y no permitieron el ingreso.