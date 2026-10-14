PPSO designa a sus 5 representantes para comisión sobre financiamiento político

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) definió a los cinco diputados que integrarán, en representación de la bancada oficialista, la comisión especial investigadora sobre el financiamiento de los partidos políticos.

Los legisladores designados son José Miguel Villalobos, Antonio Barzuna, Wilson Jiménez, Cindy Blanco y Kattya Mora.

La comisión fue creada por el Plenario Legislativo con el objetivo de investigar el financiamiento relacionado con las campañas electorales de 2022 y 2026.

Días atrás, el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, había indicado que varios diputados oficialistas estaban interesados en formar parte del órgano y que la bancada tomaría en consideración aspectos como el perfil de los legisladores y la paridad de género para escoger a sus representantes.

Ahora, con la definición de los cinco nombres, el oficialismo completa su representación en el órgano investigador.

Las demás fracciones deberán definir o comunicar sus representantes para completar la integración de la comisión y dar paso al inicio de sus sesiones.