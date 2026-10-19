PPSO da plazo hasta hoy al PLN para negociar reformas energéticas

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) dio plazo hasta las 3:00 p.m de este lunes al Partido Liberación Nacional (PLN) para cambiar su posición y retomar las negociaciones que permitirían destrabar una reforma al Sistema Eléctrico Nacional.

El ultimátum vence precisamente a la hora en que arranca la sesión del Plenario Legislativo, luego de que el oficialismo rompiera el viernes las conversaciones por la condición verdiblanca de frenar los recortes presupuestarios a las universidades públicas.

El PPSO advirtió que, si no existe un acuerdo para ese momento, impulsaría la votación de Armonización en segundo debate “para que cada legislador fije su posición”. Sin embargo, el jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, aseguró el viernes que el oficialismo se encontrará con que no cuenta con los 38 votos necesarios para aprobar definitivamente la iniciativa.

“El lunes a las 3 de la tarde es la sesión del Plenario. Si ellos piensan que van a votar esto en el Plenario, yo creo que se van a topar con la desagradable sorpresa de que no tienen los votos”, afirmó Ramírez el viernes.

Hasta ahora, el oficialismo ha planteado públicamente que buscará forzar la votación si fracasa el diálogo, aunque no se ha precisado la ruta legislativa que utilizará para llevar el expediente a segundo debate y si esto se llevará a cabo este mismo lunes.

Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO. Foto: Mauricio Aguilar.

PLN todavía apuesta por acuerdo

Ramírez insistió en que su bancada no pretende cerrar las conversaciones y aseguró que las propuestas presentadas por Liberación buscan construir una reforma más amplia para el sector eléctrico.

“Nosotros no estamos interesados en que este proceso concluya, nosotros queremos que concluya con un acuerdo y por eso hemos sido muy constructivos aportando propuestas y hemos estado participando en esos espacios con el objetivo de que haya una solución satisfactoria”, manifestó.

El legislador rechazó además que el PLN esté ofreciendo sus votos para Armonización a cambio de recursos para las universidades públicas.

“No se trata de que vamos a condicionar aquella plata para la universidad para votar Armonización, porque no es Armonización lo que está en discusión, sino el conjunto de mejoras para el sistema eléctrico”, indicó.

La negociación sufrió un nuevo tropiezo el viernes, cuando Liberación condicionó su permanencia en las conversaciones a que se frenaran modificaciones presupuestarias que afectan a las universidades públicas.

Nogui Acosta y el subjefe de fracción del PPSO, Juan Manuel Quesada. Foto: José Cardoza.

Más inversión

Entre los cambios que impulsa el PLN está permitir una mayor participación de cooperativas, empresas municipales y compañías privadas en las inversiones necesarias para aumentar la generación eléctrica.

“Hemos estado de acuerdo en que tiene que haber más capacidad de inversión de las cooperativas, de las empresas municipales y de las propias empresas privadas. El país va a ocupar energía y esa energía que falta son miles de millones de dólares en inversión que no se los podemos recargar al ICE a través de endeudamiento”, explicó Ramírez.

Según el jefe verdiblanco, el objetivo es ampliar las posibilidades de inversión sin trasladar toda la carga financiera al Instituto Costarricense de Electricidad.

“Lo que queremos es que haya más posibilidades de invertir por parte de otros actores para que el país cuente con la energía”, añadió.

El tiempo presiona a ambas bancadas, puesto que el plazo cuatrienal del expediente 23.414 vence este miércoles 21 de octubre y, si no se amplía, el proyecto quedaría archivado.

Armonización fue aprobada en primer debate el 26 de mayo, pero requiere 38 votos para su aprobación definitiva debido a la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional como institución autónoma.