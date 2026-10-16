PPSO asegura que tenía 7 votos del PLN para avanzar con Armonización

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) aseguró que tenía conversaciones avanzadas con siete diputados de Liberación Nacional (PLN) que estaban dispuestos a avanzar con la agenda negociada alrededor del proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.

Así lo señalaron el jefe y subjefe de fracción oficialista, Nogui Acosta y Juan Manuel Quesada, al anunciar el rompimiento de las conversaciones con la bancada verdiblanca tras los nuevos condicionamientos planteados por Liberación.

El oficialismo sostiene que el acuerdo se quebró luego de que el PLN vinculara el avance de la agenda eléctrica con la discusión sobre recursos presupuestarios destinados a las universidades públicas.

Quesada afirmó que existían acuerdos avanzados con siete legisladores liberacionistas y aseguró que esos entendimientos serían puestos a disposición pública.

“Vamos a poner a disposición los acuerdos que teníamos nosotros avanzados con siete diputados del Liberación Nacional y que, en caso de que no se llegue a suscribir este acuerdo a más tardar el lunes a las 3 de la tarde, lamentablemente tendremos que someter a discusión en segundo debate la ley de armonización”, expresó.

Sin embargo, los oficialistas evitaron identificar a esos diputados.

Acosta explicó que las conversaciones no se realizaron únicamente con un grupo de siete legisladores, sino con toda la fracción liberacionista y con diputados de manera individual. Según indicó, a partir de esos acercamientos identificaron a un grupo dispuesto a avanzar.

“Lo que decimos aquí es que hay un grupo de diputados que sí está de acuerdo con avanzar, no necesariamente todos, pero las conversaciones siempre fueron de frente con la fracción, con don Álvaro Ramírez”, indicó.

Quesada incluso pidió que sea la propia bancada verdiblanca la que revele quiénes son esos siete legisladores.

“Creo que eso es un tema que tal vez podríamos dejarlo que sea la misma fracción de Liberación la que revele cuáles son esos siete patriotas que sí están de acuerdo en llevar una agenda para el desarrollo del sector eléctrico”, manifestó.

No saben si mantienen apoyo

Consultado sobre si esos siete diputados continuaban respaldando el acuerdo después del quiebre de las negociaciones, Acosta reconoció que todavía no habían vuelto a conversar con ellos.

“No hemos conversado”, respondió, aunque señaló que el PPSO dará plazo hasta el lunes a las 3 p. m. antes de definir el siguiente paso.