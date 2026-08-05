Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) en la Comisión de Nombramientos, aprobaron una metodología que prohíbe a la magistrada Julia Zoraida Varela Araya realizar actividades de cabildeo o sostener reuniones privadas con los legisladores durante el proceso en que se analizará su eventual reelección en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente, también fue rechazada una moción de revisión presentada contra el resultado, por lo que el procedimiento quedó en firme.

La metodología establece que los diputados integrantes de la Comisión de Nombramientos no podrán reunirse de manera pública ni privada con la magistrada, salvo durante la comparecencia oficial que se realizará en la Asamblea Legislativa.

Además, se solicita a Varela abstenerse de promover su reelección de forma personal, mediante terceras personas o a través de medios electrónicos o virtuales.

La disposición forma parte de la metodología aprobada dentro del expediente para que la Comisión analice si recomienda o no la continuidad de Varela como magistrada propietaria de la Sala Segunda.

El procedimiento también establece que la magistrada deberá comparecer ante la Comisión para rendir cuentas sobre sus labores, desafíos y resultados en el cargo. Dispondrá de hasta 20 minutos para su exposición y cada diputado tendrá 15 minutos para realizar preguntas o comentarios.

Una vez concluida la audiencia y la revisión de la documentación, la Comisión votará la eventual reelección y remitirá al Plenario Legislativo un informe razonado con su recomendación.