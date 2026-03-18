Postura sobre entrega del ROP marcaría primera fisura entre oficialismo

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La entrega anticipada del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) sería uno de los primeros puntos en marcar división dentro de las filas del oficialismo, pues existen criterios encontrados entre dos de las figuras principales del movimiento.

Mientras Nogui Acosta, exministro de Hacienda y eventual jefe de fracción de la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) es uno de los principales críticos de esta iniciativa, la presidenta electa Laura Fernández defiende la entrega de estos fondos, siempre y cuando se tenga sustento técnico.

“Desde la campaña yo indiqué que el ROP les pertenece a los adultos mayores. Ese es un dinero que los adultos mayores y que todas las personas que trabajamos aportamos. Estoy de acuerdo en que sean los adultos mayores quienes disfruten del ROP, no es de nadie más ese dinero”, subrayó Fernández.

Para la futura mandataria, la entrega de ese monto debe ser una ordenada, eficiente y que venga detallada a partir de estudios y criterios técnicos que indiquen cómo debe desembolsarle de forma tal que puedan hacer un uso adecuado de ese dinero, pero sin generar tampoco algún desequilibrio financiero en los fondos de pensiones.

Por su parte, Acosta señala que la discusión debe centrarse en cuáles son las consecuencias de autorizar el retiro anticipado.

“Es dinero de los trabajadores, pero cumplía un rol diferente, no lo podemos cambiar. En el año 2000, cuando se crea, estábamos claros de la situación que va a tener el régimen de Invalidez Vejez y Muerte. El ROP estaba creado en esa dimensión. Por eso, si usted llega, lo de debilita y aparte de eso, lo convierte en algo que la gente puede retirar, usted va a tener un problema”, aseguró el futuro diputado.

A pesar de la impopularidad que pueda tener su postura, el exministro sostiene que es un mal menor, pues asegura que la discusión debe centrarse en si es mejor “un mal para 85 mil personas versus 3 millones y medio costarricenses” que, a su criterio, se perjudicarían con este tema.

No obstante, según Acosta aún no existe un criterio de como votaría eventualmente el bloque oficialista este tema, pues esa reunión para discutir el retiro no se ha dado.

“Necesitamos tener los estudios y la información necesaria para tomar una decisión. Los diputados de la comisión no tomaron ninguna, solo dictaminarlos todos. Entonces, lo que quiere decir es que no fueron capaces de analizar y evaluar un buen proyecto. Eso no se vale”, subrayó.