Los seguidores del actor colombiano Andrés Parra deberán esperar un poco más para disfrutar de su espectáculo “Venga que sí es pa’ eso”, luego de que la productora Plus Entertainment anunciara la postergación de la presentación prevista para el próximo 8 de agosto en el CIC ANDE.

Según informó la empresa, la decisión responde a circunstancias logísticas y de fuerza mayor, ajenas tanto al artista como a la producción local.

Plus Entertainment explicó que ya trabaja en conjunto con el equipo del actor para encontrar un espacio dentro de la gira que permita reprogramar la función en Costa Rica. La nueva fecha será anunciada una vez quede confirmada.

En cuanto a las personas que ya habían adquirido sus entradas, la productora aseguró que el dinero será reintegrado automáticamente, sin que los compradores deban realizar ningún trámite.

El reembolso se efectuará a la misma tarjeta utilizada para realizar la compra. Para consultas adicionales, los usuarios podrán comunicarse directamente con Publitickets por medio de sus canales oficiales de atención.

La productora agradeció la comprensión del público y manifestó su deseo de concretar el esperado encuentro con los seguidores costarricenses en una nueva fecha.