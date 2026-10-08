Posponen concierto en Costa Rica: Conozca de quién se trata

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El concierto del artista urbano Yovngchimi, previsto para el próximo 30 de octubre en el Centro de Eventos Pedregal, no se realizará en la fecha anunciada debido a problemas logísticos, según informó la organización.

Por medio de un comunicado, los responsables del espectáculo indicaron que las personas que compraron entradas recibirán el dinero de vuelta de manera automática a través de Eticket.

El reembolso se efectuará en un plazo de 48 horas y se utilizará el mismo medio de pago empleado para adquirir las entradas, por lo que los compradores no tendrán que realizar una gestión adicional, de acuerdo con el anuncio.

La organización también informó que en los próximos días comunicará la nueva fecha del espectáculo, aunque no precisó cuándo se realizará.

Por ahora, el concierto queda fuera de la programación prevista para octubre y los asistentes deberán esperar el anuncio oficial para conocer cuándo podrán disfrutar de la presentación.