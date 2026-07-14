Posible sustracción de agua preocupa a vecinos de Goicoechea

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) confirmó que existe un posible desvío de agua en la planta de Mata de Plátano, en Goicoechea.

Esta problemática se suma a la que ya viven los vecinos de Jaboncillal. Este barrio ha vivido con desabasto en el servicio desde hace varios meses y esto les complica realizar su día a día con normalidad. Según indicó la institución, esta situación no es nueva, pues mencionaron que en los meses de verano es cuando incrementan las respectivas denuncias.

“El AyA ha identificado indicios de posibles desvíos ilegales de agua entre las nacientes y la planta potabilizadora, una situación que suele incrementarse durante la época seca”, indicaron mediante un correo electrónico tras la consulta de Grupo Extra.

Los vecinos piden una mayor intervención de vigilancia en la zona, ya que desde inicios del mes de febrero comenzaron a notar menos agua a la hora de abrir la llave, al punto de que, en la actualidad, llegan a tener unas cuatro horas de líquido por día.

“Nos sentimos burlados porque, si Acueductos ya sabe de este problema, ¿por qué no hacen nada? Yo tengo 36 años de vivir acá, la población ha crecido, hay colegios, casas, hay locales, pero seguimos con los mismos problemas. Entonces, ¿qué van a hacer?”, manifestó María Castro, presidenta de la Asociación de Vecinos Vistas del Valle.

“Nos dicen, mediante documentos, que hay gente que están tomando agua de la planta sin ninguna autorización y necesitamos una respuesta al respecto, y si fuera necesario, llegaremos a instancias con la presidenta de la República a ver si nos resuelven”, agregó Rafael Retana, vicepresidente de dicha agrupación.

La situación se complica en este barrio guadalupano cuando los recibos de agua vienen más caros de lo habitual, aun cuando las personas afirman que no tienen este servicio.

De momento, Acueductos y Alcantarillados manifestó que se encuentra en vigilancia de los tanques para dar con los responsables, al tiempo que invitan a la población a seguir denunciando ante la institución cualquier anomalía que detecten.

“El AyA mantiene un monitoreo permanente del sistema y continúa realizando las acciones operativas necesarias para optimizar la distribución del recurso y reducir las afectaciones a la población mientras las fuentes recuperan sus caudales con el avance de la época lluviosa”, manifestaron.

En Jaboncillal se mantienen a la espera de una solución a sus problemas y así tener un digno servicio de agua.