Posible sustracción de agua en Guadalupe preocupa a vecinos

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) reportó un posible desvío de agua en la planta de Mata de Plátano, ubicada en Goicoechea.

La situación genera preocupación entre los vecinos, quienes afirman tener varios meses con un faltante considerable en el servicio, al punto de que la reciben por unas horas al día.

El AyA investiga el caso.

Ante la consulta de Grupo Extra, la entidad confirmó que ya están investigando el caso para que la población se vea afectada lo menos posible.

“El AyA ha identificado indicios de posibles desvíos ilegales de agua entre las nacientes y la planta potabilizadora, una situación que suele incrementarse durante la época seca”, mencionaron.

Ante esto, María Castro, quien es presidenta de la asociación de vecinos de la localidad de Jaboncillal mostró su molestia y piden cuentas a los encargados.

“Nos sentimos burlados porque, si Acueductos sabe de esta situación, ¿entonces que han hecho? Yo tengo 36 años de vivir aquí, hay muchas casas, colegios, condominios y siempre ha estado la misma planta, no han invertido en mejorar el servicio”, manifestó.

Acueductos y Alcantarillados informó que realiza cortes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y de 10:00 p.m. a 4 am. Situación que hasta el momento no convence a los habitantes y piden explicaciones a la institución.