Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Más de 5 mil familias han encontrado un refugio cerca del Hospital Nacional de Niños en La Posada del Alivio, un espacio que durante casi 40 años ha brindado hospedaje, alimentación y apoyo a personas que viajan desde zonas alejadas del país para acompañar a sus hijos hospitalizados.

Hoy, este hogar temporal enfrenta un nuevo reto: reconstruirse y duplicar su capacidad. Para lograrlo, la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños impulsó 2 campañas que buscan recaudar $1.5 millones y así ampliar las instalaciones y mejorar las condiciones de atención.

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Una necesidad que sigue creciendo

“Tenemos más de 40 años de estar brindándoles servicio a las familias que son de zonas alejadas del país y que tienen a sus niños internados en el Hospital Nacional de Niños. Brindamos un servicio básico y esencial: hospedaje, alimentación, aseo personal, servicio de lavandería, sala de lactancia, así como talleres y actividades recreativas”, explicó Dixiana Camacho, administradora de la Posada.

Padres tienen a sus hijos internados.

Sin embargo, reconoce que la demanda ha crecido. “La casa se nos ha hecho pequeña y cada vez son más familias las que requieren estos servicios. Surge un sueño y a la vez una necesidad de poder ampliar y remodelar la Posada del Alivio”, agregó.

Actualmente, el espacio permite atender a 40 familias en alimentación y cuenta con 22 espacios de hospedaje, lo que resulta insuficiente ante la necesidad creciente. Por eso, el proyecto de reconstrucción busca ofrecer instalaciones más amplias y dignas.

Posada del Alivio. Foto: WIlbert Hernández.

“Es un sueño y una ayuda grande poder ayudar a muchas familias que en momentos difíciles necesitan de nuestros servicios. Tratamos de aliviar un poquito su carga para que se puedan centrar en lo más importante: la recuperación de sus hijos”, expresó Camacho.

Historias que reflejan el impacto

Detrás de estas cifras hay historias reales. Ana Tugrí, madre beneficiada, llegó desde Chiriquí sin conocer la existencia del albergue. “Yo no sabía… pasé cuatro días en emergencia, sin comer, sin bañarme”, recordó.

Dan hospedaje, alimentación y aseo personal.

Hoy, su realidad es distinta. “Gracias a Dios que ellos me han apoyado… me han dado comida, todo lo que necesito Es bien para mí porque estoy cerquita… si no hubiera este albergue, yo no estuviera ahí cerca de mi hija”.

Doña Ana Tugrí en la Posada del Alivio. Foto: WIlbert Hernández.

“Para mí la posada del alivio ha sido una gran bendición, un lugar seguro donde me siento protegida, me siento amada. Es un lugar seguro lejos de casa donde yo puedo descansar, puedo suplir mis necesidades, puedo descansar para el otro día ir a ver a mi bebé con mis fuerzas renovadas, con más energía, con más motivación”, expresó Paola Vindas, otra madre que se vio beneficiada por el espacio.

Campañas para hacer realidad la reconstrucción

Para alcanzar la meta, se desarrollan 2 campañas clave. La primera es “Donemos Alivio”, en alianza con Auto Mercado, que estará activa hasta 17 de mayo en 22 tiendas del país, con una meta de ¢75 millones.

Posada del Alivio. Foto: WIlbert Hernández.

La segunda es “Un lugar en el corazón”, impulsada por BAC, que durante 2 meses busca movilizar a la ciudadanía y al sector empresarial para apoyar la causa.

Además, quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante SINPE Móvil al 7094-4274.

Pueden permanecer en la Posada lo que deseen.



Un llamado a la solidaridad

Camacho destaca que el impacto va más allá de lo material. “Lo que nosotros sentimos es gratitud… lo hacemos de corazón”, afirma, al tiempo que hace un llamado a la solidaridad para continuar ayudando a más familias con cualquier tipo de donativo.

Posada del Alivio. Foto: WIlbert Hernández.

La reconstrucción de La Posada del Alivio no solo representa una mejora en infraestructura, sino la oportunidad de seguir siendo ese lugar donde, en medio de la incertidumbre, muchas familias encuentran apoyo, dignidad y un respiro.