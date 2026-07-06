Portugal vs España: este sería el ganador según la inteligencia artificial

El duelo entre Portugal de Cristiano Ronaldo y España de Lamine Yamal, es uno de los partidos más esperados por los aficionados al futbol y hoy a la 1:00 p.m., hora de Costa Rica, se llevará a cabo este enfrentamiento que definirá qué selección pasa a los 4tos de final del Mundial 2026.

En Grupo Extra, se consultó a tres inteligencias artificiales: ChatGPT, Copilot y Gemini sobre el posible vencedor en este partido, donde figuran dos de las selecciones favoritas de los amantes al balompié.

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Las inteligencias coincidieron en que la favorita para avanzar a la siguiente fase es España, tras solicitarles que actuaran como analistas deportivos y que su criterio se basara en el rendimiento de las selecciones, individualidades de jugadores, partidos y resultados en el mundial de 2026, además de los antecedentes históricos entre ambos equipos.

A continuación, lo indicado por la inteligencia artificial:

ChatGPT

España llega con mejores sensaciones tras mostrar mayor solidez colectiva y contundencia ofensiva, mientras que Portugal ha tenido un camino más sufrido, aunque cuenta con jugadores capaces de resolver el partido en cualquier momento.

Entre los factores que inclinan el pronóstico a favor de los españoles destacan el control del mediocampo, la profundidad por las bandas y el buen momento de futbolistas como Lamine Yamal, Rodri y Mikel Oyarzabal.

Portugal, por su parte, mantiene peligro con figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha y Rafael Leão, por lo que no se descarta un partido cerrado y de alta intensidad.

De acuerdo con la proyección de la inteligencia artificial, España tendría un 60% de posibilidades de clasificar, frente a un 40% de Portugal.

El marcador probable sería una victoria de España 2-1 sobre Portugal, resultado que le permitiría avanzar a los cuartos de final del Mundial.

Copilot

La selección dirigida por Luis de la Fuente llega al compromiso mostrando una gran solidez. España eliminó a Austria con un contundente 3-0 y mantiene su portería invicta en la competición, una muestra de equilibrio entre defensa y ataque. Además, registra mejores números en posesión de balón, circulación de juego y oportunidades creadas.

Portugal, por su parte, logró su clasificación tras superar 2-1 a Croacia en un partido mucho más exigente que se definió en los minutos finales. Aunque cuenta con figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão, el conjunto luso ha mostrado algunas debilidades defensivas que podrían ser aprovechadas por el ataque español.

Tras evaluar el desempeño de ambas selecciones en el Mundial 2026, el estado de forma de sus jugadores y el historial competitivo reciente, la predicción es:

España 2-1 Portugal

No obstante, la inteligencia artificial advierte que la experiencia de Cristiano Ronaldo y la calidad ofensiva portuguesa podrían convertir el encuentro en uno de los más parejos y emocionantes de la fase eliminatoria.

Gemini

Históricamente, los encuentros entre estas dos selecciones han sido muy disputados, con resultados a menudo estrechos. En los últimos años, la igualdad ha sido la norma, lo que sugiere que el resultado dependerá de detalles finos y del rendimiento en el día del partido.

En este contexto, el pronóstico de la inteligencia artificial indica que España podría tener una ligera ventaja para avanzar a los octavos de final, gracias a su experiencia en torneos y la calidad de su plantilla. Sin embargo, el resultado será ajustado y podría definirse en los momentos decisivos del encuentro.