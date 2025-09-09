Una noche vibrante en Budapest permitió a Portugal mantener el invicto en el Grupo F con Cristiano siempre llegando a su cita con el gol.



Portugal extendió su arranque perfecto en la fase clasificatoria para el Mundial 2026 tras superar 3-2 a Hungría en suelo húngaro. Aunque los locales se adelantaron temprano con un cabezazo de Barnabás Varga, Portugal respondió antes del descanso con un remate cercano de Bernardo Silva y se puso al frente gracias a un penal convertido por Cristiano Ronaldo, tras una mano del mismo Varga.

Hungría se puso nuevamente a tiro con un segundo tanto de Varga cerca del final, pero la fe portuguesa fue recompensada: João Cancelo resolvió con un potente remate de primera desde fuera del área tras asistencia de Silva, sentenciando la victoria en el minuto 86.

Con este triunfo, Portugal consolida su liderato en el Grupo F con seis puntos de seis posibles, manteniendo su firme camino en la zona junto a Armenia, mientras que Hungría e Irlanda quedan en segundo plano.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera