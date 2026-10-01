Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La selección de Portugal ya tiene nuevo dueño para el mítico número 7. El elegido es Rafael Leão, quien llevará ese dorsal en el próximo compromiso frente a Dinamarca, luego de la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración.

La UEFA hizo oficiales los nuevos dorsales del conjunto luso y confirmó el cambio, que marca un nuevo capítulo para uno de los números más emblemáticos del fútbol portugués.

Leão, actual delantero del Galatasaray, habitualmente utiliza el número 17. Ahora tendrá la responsabilidad de vestir el dorsal que acompañó a Cristiano durante gran parte de su trayectoria con la selección nacional.

Foto: AFP.

Un número con historia

La decisión también despeja las dudas sobre quién asumiría el número que identificó a Ronaldo durante años. Entre las posibilidades figuraba João Félix, quien actualmente utiliza el dorsal 11 y también aspiraba a portar el número de su ídolo.

Finalmente, la elección recayó en Leão, extremo de 27 años que acumula 50 partidos con la selección portuguesa, con un balance de seis goles y ocho asistencias.

El futbolista ya había utilizado el número 7 durante su etapa profesional con el Lille de Francia, en la temporada 2018-2019.

Foto: AFP

Un cambio en medio de la incertidumbre

La reasignación del dorsal ocurre después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración portuguesa en medio de tensiones con el cuerpo técnico. El delantero, de 41 años, había comunicado su salida mediante una carta.

La situación alimentó las especulaciones sobre el futuro del máximo referente del fútbol portugués con la selección. Sin embargo, hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que Ronaldo haya anunciado su retiro definitivo del combinado nacional.

Portugal llega al compromiso frente a Dinamarca como líder de su grupo en la UEFA Nations League, después de sumar dos victorias en sus primeros encuentros.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en Rafael Leão, quien tendrá la oportunidad de lucir un dorsal cargado de historia y que durante años estuvo ligado a uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.