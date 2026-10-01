Portugal no extrañó a CR7 y derrotó a Dinamarca

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Copenhague, Dinamarca (AFP) – Después de que Cristiano Ronaldo abandonara enfadado la concentración, Portugal pudo recuperar la sonrisa con goles y una victoria 4-2 en su desplazamiento a Dinamarca, donde siguió con su camino perfecto en esta Liga de Naciones.

Los ecos de la espantada de CR7 mientras sus compañeros se entrenaban la víspera en el Parken Stadion de Copenhague todavía resonaban con fuerza, pero Gonçalo Ramos y Bruno Fernandes respondieron como nuevos líderes de un equipo todavía conmocionado.

Ramos avisó ya en el minuto 13′ enviando al palo e instantes después tuvo un papel importante en el primer gol de los portugueses, cuando João Cancelo robó un balón y lideró un contragolpe, apoyándose en el propio Ramos, que le devolvió el balón en forma de asistencia para que su compañero batiera a Mads Hermansen.

Dinamarca recuperó la esperanza con un soberbio tiro desde la entrada del área de Mikkel Damsgaard en el 23′, pero Ramos enfrió de nuevo los ánimos locales en el 25′, aprovechando un pase de Bruno Fernandes para quedar en un mano a mano ante el portero nórdico y batirle por bajo.

Rasmus Hojland volvió a igualar el partido, en el 53′, y lo festejó con una celebración al más puro estilo Cristiano Ronaldo, pero Portugal se adelantó una vez más en el 67′, con un balón colgado por Fernandes que Vitinha cabeceó a la red para el 3-2 de los suyos.

El cuarto y definitivo lo firmó en el 87′ João Félix, que había entrado al partido apenas seis minutos antes y que mató todo suspense aprovechando un pase de la muerte brindado por su compañero Diogo Dalot.