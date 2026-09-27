Portugal derrotó a Noruega con CR7 en el banquillo

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Oslo, Norguega (AFP) – Pese a que Cristiano Ronaldo no jugó un solo minuto, Portugal se impuso por 2-1 a Noruega este domingo en Oslo, en partido de la segunda jornada del grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA.

João Félix (22′) y Gonçalo Ramos (54′) lograron los goles de la Seleção, mientras que Erling Haaland logró el empate provisional al comienzo de la segunda mitad (50′).

Pese al gol 65 en 57 partidos de Haaland con su selección, los portugueses fueron superiores en muchas fases del partido, aunque el arquero Diogo Costa también fue decisivo con sus paradas para sumar los tres puntos.

Segunda victoria en otros tantos partidos de Jorge Jesus como seleccionador de Portugal y los defensores del título de la Liga de Naciones ya lideran el grupo 4 con un pleno de 6 puntos, por los 3 de Noruega y Dinamarca, que tras perder en la primera jornada frente a su vecino nórdico pudo derrotar este domingo por 2-0 a Gales.