Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Oporto, Portugal (AFP) – El vigente campeón de la Liga de Naciones, Portugal, se clasificó para los cuartos de final del torneo continental tras ganar 2-1 a Noruega en el estadio Do Dragao cerrando esta ventana internacional con un pleno de cuatro victorias.

Los noruegos se adelantaron con un gol de Kristoffer Ajer (36′), pero Joao Cancelo igualó (38′) y Gonçalo Ramos puso el 2-1 (79′) en un segundo partido sin la presencia de Cristiano Ronaldo.

La estrella lusa volvió este domingo a Arabia Saudita tras abandonar la concentración de Portugal en medio de desavenencias con el seleccionador luso Jorge Jesus.

El técnico portugués dejó sus explicaciones sobre el caso para después del encuentro contra Noruega, que garantizó el pase a cuartos de la Liga de Naciones.

Los portugueses, que acabaron con diez por la expulsión de Francisco Conceiçao (86′), lideran el grupo 4 de la Liga A con seis puntos de ventaja sobre Dinamarca, que ganó 1-0 a Gales este domingo, mientras que los noruegos son terceros.

Tras unos primeros minutos igualados, con lusos y noruegos presionando alto y dificultando la salida del rival, Portugal fue poco a poco haciéndose con el control del juego.

Los portugueses fueron metiendo a Noruega en su campo con Nuno Mendes y Conceiçao entrando con peligro por los costados.

Los nórdicos buscaron hacer daño al contraataque y en balones largos en busca de sus hombres de ataque.

Antonio Nusa, el hombre más peligroso de Noruega por el costado izquierdo, pudo abrir el marcador en un tiro que sacó Diogo Costa (26′).

Respondió Bruno Fernandes con un tiro que puso en apuros al portero Egil Selvik (31′), pero poco después se adelantó Noruega.

En un saque de falta, el balón cayó en el pico del área donde Ajer se sacó un tiro que se coló por la escuadra de la portería lusa (36).

La alegría apenas duró dos minutos para los noruegos, que poco después veían como Cancelo conectaba una gran volea en la frontal del área para poner el 1-1 (38′).

Los noruegos dieron algo más de agresividad a su juego tras el descanso, aunque Portugal siguió llevando la iniciativa del encuentro.

Los lusos, con conducciones de un lado a otro del campo, volvieron a meter a los noruegos en su área hasta que Joao Félix dejó un balón para que Ramos hiciera el 2-1 (79′).

En los últimos minutos, Portugal aguantó con diez por la expulsión de Conceiçao (86′) las embestidas a la desesperada de Noruega para firmar su pase a cuartos.