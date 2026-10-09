Portero tico que juega en Panamá revela cómo vivió el temblor

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El portero costarricense Berny Araya, jugador del Veraguas United FC de Panamá, vivió en primera persona el fuerte temblor de magnitud 7.7 que sacudió al país y que provocó momentos de pánico entre la población.

El guardameta se encontraba ingresando a una barbería cuando comenzó a sentir el movimiento y observó cómo las personas salían corriendo de los establecimientos en busca de un lugar seguro.

“Yo abro la puerta y veo que todo el mundo viene corriendo para afuera y yo: ‘¿qué está sucediendo?’. Cuando ya empiezo a sentir bastante fuerte, la gente de los locales y todo el mundo empieza a correr, cruzan la calle y yo me quedé así como en shock”, relató Araya.

El futbolista reconoció que en ese momento llegó a pensar incluso en la posibilidad de que los edificios comenzaran a caer.

“Yo vi a los carros pasar y yo quería que no haya ningún accidente ni nada peor. Me quedé como analizando, me pasó de todo por la mente en ese preciso momento, yo veía para los costados y ya nada más me imaginaba cuando empezaban a caer los edificios”, contó.

Araya explicó que, aunque en la zona donde se encontraba no observó daños estructurales de gran magnitud, sí pudo escuchar y observar afectaciones, como ventanas quebradas.

“Aquí cerca había un restaurante y como que se quebraban ventanas, pero hasta ahí. Tal vez que se haya caído algún edificio, alguna casa, de momento no. Sé que cerca sí hay una iglesia que se cayó, la iglesia de Atalaya”, comentó.

La experiencia también llevó al guardameta a compararla con los movimientos sísmicos que ha vivido en Costa Rica, aunque aseguró que ninguno le había generado una sensación similar.

“No recuerdo algo en Costa Rica que haya sido así de fuerte como acá. Yo creo que no he vivido algo así. La verdad sí causó bastante pánico a todas las personas acá, porque como te digo, el epicentro fue súper cerca de acá y demasiado fuerte”, señaló.

Araya resumió el impacto del momento con una frase que refleja el temor que sintió: “Yo dije: ‘esto es un terremoto’ y ya no me imaginaba, ya cuando empezaban a caer las casas”.