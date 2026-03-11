Portero del Saprissa destaca como el mejor del Clausura 2026

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Una cosa es tener un buen criterio de un jugador, porque destaca en el terreno de juego y otra es que junto a eso los números estén de su lado. Sí, los fríos números, aquellos que a los que ni con un concierto de halagos y buen verbo los logramos contradecir.

La labor del portero Abraham Madriz Beaulieu, quien tiene nacionalidad costarricense y canadiense, es de destacar. Ha jugado las 11 fechas que llevamos en el Clausura 2026 y en atajadas es el número uno, al sumar un total de 33 disparos atajados, para un promedio de 3.0. Le siguen de cerca el liberiano Antonny Monreal, el puntarenense Adonis Pineda y Leonel Moreira de Sporting. Washington Ortega, uruguayo que defiende el arco de Liga Deportiva Alajuelense, es uno de los de peor rendimiento, al ubicarse en la casilla 9.

Alaba a sus colegas que están en el arco

Madriz no se deja loa halagos para él, sabe de la responsabilidad que significa estar en el arco del Monstruo y asegura que él como Minor Álvarez o Isaac Alfaro tienen condiciones. “Es normal, al final cuando hay gente nueva la afición puede dudar. Me parece que somos tres porteros de calidad y cualquiera de los tres que tenga la oportunidad la va a aprovechar. Esta vez me ha tocado a mí y hago lo mejor de mí para dar réditos”.

El técnico Hernán Medford se desvive en halagos hacia Abraham. “Si anda con la capacidad que tiene, es gracias a los entrenadores de porteros que tenemos, son de los mejores del país, han sacado bastantes porteros, entonces por ahí es la clave. Se está consolidando, es muy fuerte, pero viene con una muy buena preparación, después uno lo respalda. Es un chico que tiene muy buen futuro, es para selección nacional, su biotipo es muy importante, pero tiene que ser constante. Yo siempre les digo que para ser exitoso hay que ser constantes, si es así téngalo por seguro que es un muchacho que va a salir del país por su biotipo y que puede estar en una lista de selección. Pero insisto, que sea constante”.