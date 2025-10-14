Tras la goleada de la Selección Nacional ante Nicaragua, los focos se colocaron en un responsable: Miguel Rodríguez, portero nicaragüense.

Su técnico, Marco Antonio Figueroa, explotó en rueda de prensa después del cotejo, alegando que los 4 goles de la Tricolor fueron responsabilidad del guardameta.

“El marcador no refleja lo que pasó en el partido, Costa Rica no generó mucho juego, perdemos por cuatro errores de nuestro portero Miguel Rodríguez, toda la culpa es de él y mía por ponerlo. Los compañeros le dijeron también, buscaremos portero para noviembre”, dijo el “Fantasma”.

Tras estas declaraciones, Rodríguez utilizó sus redes para pedir disculpas a la afición nicaragüense.