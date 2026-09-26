Portero de Irlanda se niega a jugar contra Israel

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

La Selección de fútbol de la República de Irlanda enfrentará a Israel este domingo en la UEFA Nations League B, luego de que los futbolistas del plantel votaran a favor de llevar a cabo el encuentro pese a la duda de varios futbolistas como el arquero Gavin Bazunu.

La decisión final se alcanzó tras una serie de deliberaciones internas sobre la posibilidad de boicotear el compromiso deportivo.

Las discusiones se desencadenaron el sábado por la mañana, cuando el guardameta Bazunu manifestó su intención de no saltar al campo de juego debido al contexto geopolítico.

Irlandeses analizaron un boicott (Foto: Federación Irlandesa)

La postura adoptada por el portero llevó al resto de los jugadores a evaluar qué posición tomar frente al partido.

Ante esta situación, la cúpula de la Federación mantuvo una reunión cara a cara con la plantilla para abordar el tema, según informó el periodista Daniel McDonnell.

Como consecuencia inmediata de este debate de emergencia, la sesión de entrenamiento matutino del equipo debió ser pospuesta.

Bazunu no jugaría ante Israel (Foro: Federación Irlandesa)

Finalmente, los futbolistas concluyeron la jornada mediante una votación en la que la mayoría se pronunció a favor de competir el domingo; no obstante, el arquero Bazunu no sería parte del encuentro por sus convicciones personales.