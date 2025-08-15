Llegó el momento de darlo todo para el programa Cheer Athletics Aces, de San Rafael de Heredia, pues participará en el Masters Cheer de Colombia este fin de semana. Lo hará con dos equipos. Uno de ellos es Glovers, de categoría Sub 12 y Jokers en la categoría Open 2.1.

El coach Eddy Fernando Araya Sáenz explicó que esta participación y el viaje “significa mucho por toda la preparación que se ha tenido, el proceso, verlas ahí dando su mejor esfuerzo para competir en otro país.

Me llena de mucha ilusión, aunque tenemos también una gran responsabilidad de poner a Costa Rica en alto”, respondió.

“Un poco nerviosa, pero hemos trabajado duro por este sueño de competir, sé que nos va a ir bien”, afirmó Yamberly Ariana Araya, del equipo Jokers.

La lucha será ante equipos de México y Ecuador. Vale destacar el esfuerzo de estos ticos, quienes viajan por sus propios medios.