Desde su llegada al Saprissa, consolidar un 11 estelar se ha convertido en un verdadero problema para Paulo Wanchope. Y aunque ha mantenido a alguna base, hay zonas en las que se han visto muchas variantes. En este inicio de temporada, “Chope” ha rotado al 80% del equipo, ha utilizado a 23 futbolistas entre los duelos del Apertura y la Copa Centroamericana, restándole por utilizar solo 6 jugadores.

De estos 6 nombres, 4 no han tenido participación por decisión técnica. Óscar Duarte está fuera por arrastrar una lesión desde el semestre anterior, y Marcos Escoe se acaba de incorporar al equipo. Sin embargo, es probable que vea minutos apenas sea inscrito.

Otro punto a mencionar, es que, de ese 80% que ya debutó, solo cinco jugadores cuentan con una cantidad significativa de minutos en el terreno de juego. Estos son Esteban Alvarado, Fidel Escobar, Mauricio Villalobos, Joseph Mora y Gerson Torres, quienes acumulan en conjunto un total de 1.821 minutos. Los demás no llegan siquiera a los 300 minutos en cancha, salvo dos excepciones: Gerson y Mariano Torres, quienes registran 304 y 301 minutos, respectivamente.

Debido a la obligación de ser protagonistas en el Torneo Nacional, la Centroamericana y el Torneo de Copa, es muy probable que las rotaciones en el equipo sean una constante durante todo este semestre.