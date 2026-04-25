Una sentencia judicial no siempre marca el fin definitivo de un proceso penal, ya que la firmeza de la sentencia puede tardar, en promedio, entre uno y dos años debido a las múltiples etapas de admisibilidad y revisión de fondo.

Hay que destacar que, al dictarse el fallo, las partes cuentan con un plazo de 15 días para su revisión técnica.

Este periodo permite analizar si el tribunal valoró correctamente las pruebas y testimonios, es el primer paso hacia la impugnación antes de que la decisión adquiera firmeza legal.

La fiscal Greysa Barrientos detalla los mecanismos de apelación, los beneficios que evitan la cárcel y el tiempo que tarda un proceso en alcanzar la firmeza definitiva.

“Las partes tienen 15 días para revisar si ese fundamento y el argumento que dio el juez para determinar que los hechos se comprobaron o se descartaron son acordes con una valoración legítima”, explicó en el programa radial “Voces MP” del Ministerio Público.

Un aspecto que genera dudas en la ciudadanía es por qué algunos condenados no pisan la cárcel; esto ocurre mediante penas alternativas.

Si la sanción es de tres años o menos y el imputado no tiene antecedentes, puede recibir el beneficio de ejecución condicional, otorgándole una oportunidad de no cumplir prisión bajo ciertos requisitos.

Existen otros beneficios como el arresto domiciliario para penas de hasta cuatro años o servicios de utilidad pública para condenas de hasta cinco años, siempre que no se trate de crimen organizado o delitos violentos con armas.

Es fundamental diferenciar la prisión preventiva de la sanción final; la primera es una medida cautelar para evitar la fuga o la obstaculización del proceso, mientras que la segunda es la pena por el delito cometido.

La Fiscalía Adjunta de Impugnaciones juega un rol vital en esta fase, pues sus fiscales están destacados en todo el país para contestar audiencias ante los tribunales de apelación y la Sala III.

Cuando la apelación no satisface a las partes, surge el recurso de casación, una vía extraordinaria y técnica ante la Sala Tercera para corregir errores de fondo o unificar criterios jurídicos

A diferencia de la apelación, la casación no permite una revisión general de la inconformidad, sino que exige señalar fallos específicos en la aplicación de la norma.

“A partir de ese momento se puede hacer una liquidación de pena. Ya la persona sabe cuánto es efectivamente lo que tiene que descontar y se resta el tiempo de prisión preventiva”, agregó.

Solo cuando se agotan todas las vías de casación, la sentencia se considera definitiva y el condenado comienza a descontar formalmente su pena en el sistema penitenciario.

Recursos de impugnación

• Apelación (Segunda Instancia): es un derecho fundamental que permite revisar toda la sentencia, desde la valoración de testigos hasta la legitimidad de la prueba.

• Doble Conformidad: si el Ministerio Público apela una sentencia absolutoria, se realiza un nuevo juicio y vuelve a salir absolutoria, ya no se puede volver a apelar por ley.

• Recurso de Casación: es un recurso extraordinario y técnico. No sirve para expresar una simple inconformidad, sino para señalar errores de fondo en la aplicación de la ley o para unificar criterios cuando diferentes tribunales resuelven lo mismo de formas distintas