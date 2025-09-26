Una fotografía donde se muestra a una patrulla que llevaba una refrigeradora y otros artículos de menaje, se hizo viral en redes sociales.

Autoridades de tránsito respondieron a que esta situación respondió a un cambio de oficina y aprovecharon la patrulla para aprovechar los recursos.

“Hay que aclarar que se estaba trasladando mobiliario de una oficina a otra, debido a que los recursos limitados se aprovechó la unidad para hacer este traslado. Los bienes que llevaba la patrulla es mobiliario de oficina, debidamente patrimoniado (sic)”, señaló Martín Sánchez, sub director de Tránsito.

Fotografía tomada de redes sociales

La fotografía circuló en redes y generó dudas entre la ciudadanía para saber si se trató de una mudanza personal u oficial, sin embargo, Policía de Tránsito aclaró que se trató de un traslado institucional.