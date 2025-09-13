El aumento de construcciones en zonas cercanas, la falta de planificación por parte de las autoridades, y un río obligado a cambiar su curso podrían ser el escenario perfecto para una fatalidad en la zona de Taras-La Lima, según reportan los propios vecinos del lugar.

“Yo conozco el río, lo que está pasando en los últimos años, y de verdad que no esperamos nada bueno. No tenemos que esperar a que haya una tragedia, que saquen personas en bolsa ya fallecidas, ¿por qué tienen que esperar hasta ese momento? ¿Por qué no prevenir todo un caos de estos?”, relató Marlon Sánchez, quien vive frente al imponente cuerpo de agua.

Y es que la situación no es nueva ya que, según relatan los brumosos, esto se ha dado de forma contantes desde el último año, influenciado por los trabajos que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Municipalidad de Cartago.

“Ha habido pues inundaciones, no vamos a decir que no, pero nunca hemos visto este río con la fuerza y el poder que está desarrollando después de todos estos proyectos; es demasiada la cantidad, no solo de agua, sino también de material puesto que hasta que retumban las piedras donde vienen bajando”, expresó Sánchez a Diario Extra. A raíz de esta problemática, la unidad ejecutora de las obras en La Lima se ha reunido con los vecinos, sin embargo, según señalan los expertos, este problema se debe a la falta de planeamiento por parte del gobierno local, ya que es un tema relacionado a tuberías, no al proyecto del MOPT.

A raíz de una manifestación vecinal, y la amenaza de detener el tránsito, la diputada Johanna Obando, electa por dicha provincia, se acercó a los vecinos para fungir como mediadora de la situación.

“Nos hemos reunido con la municipalidad, estuvimos en conversaciones con el Ministerio de Ambiente y Energía, presentamos un documento en donde se les exigía que, por favor, comenzaran las obras de dragado o de limpieza. Sin embargo, ha sido nula la respuesta por parte de la municipalidad”, detalló la legisladora independiente.

Este medio conversó con Mario Redondo, alcalde de Cartago, quien detalló que ellos han realizado todas las acciones posibles, sin embargo, por temas ambientales “la Dirección de Aguas limita la cantidad de dragados que se pueden hacer a un río. No estamos autorizados a hacer otro hasta que se cumplan las condiciones”, detalló.

Soluciones propuestas por la Unidad Ejecutora

• Ordenamiento territorial para evitar inundaciones.

• Plan integral para el manejo del cauce del río.

• Sistemas de alerta temprana.

• Toma de decisiones basadas en criterios técnicos.

• Socialización con comunidades afectadas.

Marlon Sánchez Vecino afectado

“Ustedes pueden ver el río como está, totalmente desmontado con un zacate que pasa los cuatro metros de altura; el cauce del río tiene destruidos todos los muros y siempre suben los niveles del agua; ¿Qué nos puede esperar los próximos meses?”.

Johanna Obando Diputada por Cartago

“No entiendo los motivos honestamente, ¿Qué es que están esperando? Que hayan muertos, que haya consecuencias más graves de las que ya habido, entonces a todas luces sí es una inacción por parte de la municipalidad”.

Mario Redondo Alcalde de Cartago

“Yo tengo constante comunicación con líderes de La Lima. Tengo pruebas, y hemos hecho lo que teníamos y podíamos hacer; hemos participado de múltiples reuniones. No entiendo quién y de qué se puede estar quejando”.