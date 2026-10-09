¿Por qué tembló tanto tiempo en Costa Rica tras el terremoto de Panamá?

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El terremoto de magnitud preliminar de 7,7 que sacudió Panamá este viernes se sintió prácticamente en todo Costa Rica. Aunque las intensidades no fueron particularmente altas en el país, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la duración del movimiento.

Leopold Linkimer, sismólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Red Sismológica Nacional (RSN), explicó que la magnitud del terremoto y la distancia respecto a la zona de ruptura influyen en la forma en que las personas perciben un sismo.

El movimiento ocurrió a las 11:56 a. m., hora costarricense, en la región de la península de Azuero, en Panamá, a una profundidad preliminar de entre 10 y 33 kilómetros.

Según Linkimer, un terremoto de esta magnitud puede sentirse en una región extensa, incluso en lugares alejados del punto donde se originó.

Lepold Linkimer, sismólogo de la Universidad de Costa Rica.

La distancia influye en la duración

El especialista detalló que, conforme las ondas sísmicas se desplazan desde la zona de ruptura, llegan a los distintos lugares en diferentes momentos y velocidades. Esto puede hacer que el movimiento se perciba durante más tiempo lejos de la zona epicentral.

Por esa razón, la duración que experimentaron las personas en Costa Rica pudo ser distinta de la que sintieron quienes se encontraban cerca del epicentro en Panamá.

Advierten sobre posibles réplicas

Además de explicar la duración del temblor, Linkimer advirtió que durante las próximas horas, días, semanas e incluso meses podrían producirse réplicas importantes en la zona del terremoto.

Al momento de su declaración, la RSN había registrado alrededor de 10 réplicas considerables. No obstante, el experto señaló que la localización de estos movimientos resulta difícil cuando ocurren fuera de la cobertura de las estaciones sísmicas costarricenses.

El sismólogo agregó que algunas réplicas de mayor magnitud podrían sentirse en Costa Rica. También existe la posibilidad de que el terremoto desencadene actividad sísmica en fallas nacionales.

“Es posible que se pueda presentar sismicidad en Costa Rica en un fenómeno que se llama sismicidad inducida o sismicidad disparada, que podría presentar micro sismicidad en fallas de Costa Rica o también podrían presentarse algunos sismos sentidos”, agregó el experto.