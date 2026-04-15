El fuerte sismo que sacudió el país la madrugada de este miércoles tuvo su origen en un proceso geológico conocido y frecuente en la región, según explicó el director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), Esteban Chaves.

El movimiento, registrado a las 12:56 a.m., tuvo una magnitud cercana a 5,5 y se generó frente a la costa de la península de Nicoya, específicamente a unos 78 kilómetros al oeste de Ostional, en Guanacaste, con una profundidad aproximada de 20 kilómetros.

De acuerdo con el especialista, el sismo se produjo dentro de la placa del Coco, la cual se encuentra en proceso de subducción bajo el territorio costarricense. Este fenómeno provoca que la placa se doble al introducirse bajo la península de Nicoya, generando fracturas internas.

Estas fracturas son las responsables de los llamados sismos tipo Outer-Rise, que ocurren precisamente en esa zona de deformación de la placa oceánica.

Chaves detalló que este tipo de eventos no son inusuales en Costa Rica, especialmente en esa región del Pacífico, por lo que se consideran parte del comportamiento normal de la dinámica tectónica del país.

Director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), Esteban Chaves.

A pesar de ello, el experto enfatizó la importancia de mantener el monitoreo constante para dar seguimiento a la evolución de la actividad sísmica y detectar posibles réplicas u otros eventos asociados.