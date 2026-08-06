¿Por qué Spider-Man arrasó y Supergirl no convenció?

Mientras Spider-Man: Brand New Day rompe récords de taquilla a nivel mundial, Supergirl ha tenido un desempeño más discreto en los cines.

Para el analista cinematográfico José Vega, la diferencia responde principalmente al peso que tiene cada personaje dentro de su universo.

“Spider-Man es el personaje insignia de Marvel. Lleva nueve películas desde el 2000 y el público está muy conectado con él”, explicó. Vega señaló que la nueva cinta también llega en un momento clave, pues funciona como antesala de Avengers: Doomsday, lo que elevó el interés de los fanáticos. A esto se sumaron rumores sobre posibles apariciones de otros personajes del Universo Marvel.

En contraste, considera que Supergirl no cuenta con el mismo respaldo.

“Es un personaje mucho menos conocido y siempre ha estado bajo la sombra de Superman”, afirmó.

El especialista agregó que la recepción de la actriz protagonista también pudo influir, debido a declaraciones realizadas antes del estreno que generaron opiniones divididas entre el público.

Asimismo, considera que la versión presentada en pantalla no logró conectar con muchos seguidores de los cómics.

“Siento que no logro empatizar ni con el público de los cómics ni con el público familiar”, concluyó.

Para Vega, el éxito de una película de superhéroes no depende únicamente de su historia, sino también del posicionamiento del personaje, la expectativa previa y la conexión que logra establecer con la audiencia.