¿Por qué siempre termino eligiendo personas que me hacen daño?

Dra. Ana Yendry Morales

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Muchas personas llegan a terapia creyendo que tienen “mala suerte” en el amor. Sin embargo, con frecuencia el problema no está en el destino, sino en patrones emocionales que se repiten sin que la persona sea plenamente consciente de ellos.

Es común involucrarse una y otra vez con personas emocionalmente indisponibles, relaciones donde hay rechazo, manipulación, indiferencia o poca reciprocidad. Aunque estas experiencias generan sufrimiento, algo dentro de la persona la lleva a permanecer o a volver a elegir vínculos similares.

En psicoterapia comprendemos que muchas de estas elecciones están relacionadas con experiencias tempranas, heridas afectivas, baja autoestima, miedo al abandono o la necesidad de sentirse aceptado a cualquier costo. No se trata de culpabilizarse, sino de entender por qué ese patrón se mantiene.

La buena noticia es que estos ciclos pueden cambiar. Cuando una persona logra conocerse mejor, fortalece su autoestima, aprende a establecer límites saludables y reconoce lo que realmente merece en una relación, comienza a construir vínculos más sanos y satisfactorios.

Ir a terapia no significa que exista debilidad; significa tener el valor de dejar de repetir aquello que produce dolor y empezar a escribir una historia diferente.