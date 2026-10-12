Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La producción de pollo, cerdo y pescado requiere alimentos que aporten los nutrientes necesarios para el crecimiento de los animales. En esta cadena, la soya sostenible de origen estadounidense es un ingrediente clave para los productores de América Latina, por su aporte nutricional y su contribución a la eficiencia productiva.

Su uso en alimentos balanceados permite combinar valor nutricional, rendimiento y estándares ambientales verificables, ante la creciente demanda de proteína animal.

¿Cómo se utiliza la soya en la alimentación animal?

En la avicultura, la soya puede representar hasta el 30% de las dietas para aves. Su contenido proteico y su aporte de aminoácidos esenciales favorecen el desarrollo muscular y la producción de huevo.

En la porcicultura, la harina de soya aporta proteína digestible y contribuye a la eficiencia de la alimentación. Su utilización está relacionada con indicadores como la conversión alimenticia, que mide la cantidad de alimento necesaria para ganar peso, así como la ganancia diaria de peso y los costos de producción.

En la acuicultura, los derivados de soya se incorporan a las dietas para peces por su aporte nutricional y digestibilidad. Estas características permiten apoyar un crecimiento eficiente en este sector de producción de proteína animal.

Sostenibilidad en la producción de soya

Además de su valor como ingrediente para la alimentación animal, la soya estadounidense cuenta con avances ambientales en su producción.

Según la información el Consejo de Exportación de Soja de EE. UU. (USSEC), durante las últimas cuatro décadas se han registrado mejoras de hasta un 60% en el aprovechamiento de recursos como el agua, la tierra y la energía.

Estos avances forman parte del enfoque de sostenibilidad de una cadena que conecta a los productores de soya con las empresas que elaboran y utilizan alimentos balanceados.

Empresas costarricenses participan en esta cadena

En Costa Rica, empresas como INOLASA, Agroindustrial Zeledón Maffio y Grupo ACI Aquafoods importan soya estadounidense para uso propio o para su comercialización entre productores agropecuarios nacionales.

De esta manera, la soya forma parte de la cadena de alimentación animal que sostiene la producción de pollo, cerdo y pescado destinados al consumo.

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