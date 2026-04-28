Los cierres prolongados en escenas del crimen no responden a un capricho, sino a un proceso técnico que busca proteger los indicios y garantizar que la investigación avance con elementos confiables.

Así lo explicaron especialistas de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante el programa OIJ a tu servicio.

Ernesto Durán Castro, jefe de esa sección, explicó que el tiempo de atención depende de la complejidad del sitio, la cantidad de indicios y la necesidad de reconstruir lo ocurrido.

“Hay una serie de factores que intervienen en la complejidad de la atención del lugar de los hechos. Tenemos algunos casos donde la búsqueda de indicios, recolección y procesamiento es relativamente sencilla y rápida; sin embargo, hay otros en los cuales, por su naturaleza y por la cantidad de indicios, podría complicarnos ese procesamiento”, indicó Durán.

El funcionario señaló que el objetivo principal es determinar qué ocurrió en el lugar.

“Entre mayor y mejor cantidad de información, a mejores hipótesis podemos llegar relacionadas con qué fue lo que pasó en ese lugar. Si somos muy laxos a la hora de realizar nuestra labor, es muy probable que nuestra hipótesis también sea muy flojita”, agregó.

Durán también explicó que el OIJ suele ser de los últimos cuerpos en intervenir una emergencia, pues antes llegan Fuerza Pública, Cruz Roja, Bomberos o policías municipales.

“A nosotros muy probablemente nos van a llamar hasta que ya ellos hayan resuelto lo que esté sucediendo en ese lugar. Si hay personas heridas, trasladarlas a los centros médicos; si hay que hacer primeras atenciones, ellos van a realizar todas las maniobras necesarias para tratar de salvar la vida de esas personas”, detalló.

Por eso, el tiempo no solo incluye el trabajo dentro de la escena, sino también la espera por autoridades judiciales, unidades de transporte forense o equipos especializados, según la dinámica del hecho.

La subjefa de la sección, Nilses Ibáñez Zamora, explicó que el acordonamiento permite asegurar el sitio para iniciar una búsqueda exhaustiva.

Ibáñez señaló que, en algunos casos, el perímetro debe ampliarse más allá del punto donde quedó la víctima o el vehículo involucrado.

“Tenemos que ampliar esa extensión de terreno para poder hacer una búsqueda correcta. Entonces, es ahí donde tenemos que cerrar carriles y proceder a incomodar un poquito a la ciudadanía, porque no queda más”, expresó.

La oficial de investigación Carla Muñoz Alfaro añadió que el trabajo se realiza bajo una metodología que no permite saltarse pasos.

Los especialistas insistieron en que una escena del crimen es única e irreproducible. Por eso, si una persona cruza el acordonamiento, mueve un casquillo, pisa una mancha de sangre o toma un objeto, puede afectar la investigación.

“Nosotros no es que cerramos por cerrar. Cerramos porque tenemos procedimientos que hacer, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos porque estamos concentrados realizando nuestro trabajo y tenemos que hacerlo de la mejor forma posible para que llegue a un fin razonable al juicio”, explicó Ibáñez.

Durán recordó que cada indicio debe tener identidad, integridad y trazabilidad.

“Los casquillos se van enumerando, esos indicios se van enumerando, les damos una identidad. Los ubicamos en relación con el lugar donde fueron recolectados, lo cual es muy importante para la investigación porque tratamos de hacer la reconstrucción de los hechos”, dijo.

El jefe policial también explicó que la cadena de custodia garantiza que lo encontrado en el sitio sea lo mismo que llega al laboratorio y posteriormente al juicio.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía respetar las cintas amarillas, no tomar fotografías de cuerpos, no alterar indicios y aportar información útil si observaron algo relacionado con el hecho.