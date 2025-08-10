La Comisión de Cultura del Concejo Municipal de Heredia aprobó esta semana un dictamen favorable para retirar el nombre de Óscar Arias Sánchez del Palacio de los Deportes.

La decisión responde a una moción presentada el lunes por los regidores José Daniel Berrocal y Fidel Barrera, del partido Frente Amplio.

Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Raquel Vargas

Según un video publicado en redes sociales por José Daniel Berrocal:

“A través de una investigación que realizamos, pudimos encontrar en el Archivo Nacional las actas de la Comisión Nacional de Nomenclatura de aquellos años y encontramos que en el acta 142 se hace un dictamen no favorable a la solicitud que realiza la Asociación Nacional de Juegos Deportivos Herederos 88 para bautizar con este nombre Óscar Arias Sánchez”.

"Demostramos que este NO es el nombre oficial del lugar, y que no existe justificación legal alguna para que se colocarán las letras "Oscar Arias Sánchez Premio Nobel de la Paz" ni para que se mantengan. La ley 3535 es clara, los edificios públicos solo pueden llevar nombres de personas con más de 5 años de fallecidas, mantenerlas es tolerar una violación a la normativa vigente."

Berrocal explicó que la solicitud fue rechazada en ese momento porque no cumplía con 2 requisitos esenciales: la persona aún estaba viva y, por lo tanto, no habían pasado al menos 5 años desde su fallecimiento.

“A pesar del rechazo de la Comisión Nacional de Nomenclatura para que el Palacio de Deportes tuviera ese nombre, se colocaron las letras en todas las entradas del lugar. Ante una visible y notoria ilegalidad, en nuestras funciones públicas tenemos que tomar acciones.”

Además, la moción plantea la necesidad de contar con un reglamento de condecoraciones y distinciones, con el fin de que la Municipalidad de Heredia disponga de un procedimiento claro, formal y ajustado a la normativa vigente.

Según Berrocal, el tema se retomará posiblemente mañana lunes 11 agosto durante la sesión del Concejo Municipal.