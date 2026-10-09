Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Durante el desarrollo de los 80 allanamientos simultáneos ejecutados este viernes, una de las interrogantes era sobre el origen del nombre asignado a la investigación: Operación Portus.

Fue el propio director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, quien aclaró el concepto detrás de la denominación policial utilizada para este caso que investiga robo de contenedores, huachicol, homicidios y narcotráfico.

“Portus es una palabra en portugués que significa puerto y, bueno, todavía está en desarrollo, faltan más personas por detener”, detalló el jerarca.

La elección del término no es casual. El epicentro de las operaciones de la estructura criminal y de las ramificaciones principales de sus delitos, como el asalto a contenedores, los homicidios por ajuste de cuentas y el narcomenudeo, se concentró fuertemente en la provincia de Limón y sus zonas portuarias, así como en corredores logísticos que conectan con otros puntos de embarque y distribución en el país.