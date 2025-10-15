Las fuertes lluvias en el país ocasionan constantes inundaciones en Circunvalación Norte, lo cual provoca que los conductores transiten solo por dos carriles de los tres habilitados, debido a que el paso se complica por la gran cantidad de agua.

Esta situación genera largas filas de carros, con presas kilométricas, que tienden a aumentar en horas pico. Por lo general, la lluvia se intensifica en horas de la tarde, es decir, cuando más carros circulan.

Esto sucede luego de un año de haberse habilitado este nuevo paso que conecta diversas zonas del Gran Área Metropolitana (GAM).

Foto: Randall Sandoval

La Circunvalación Norte se habilitó específicamente un 4 de octubre de 2024, lo que ha provocado cuestionamientos por parte de la ciudadanía sobre dichas inundaciones.

Momento de la construcción. Foto: Isaac Villalta

Una de las principales quejas de la ciudadanía es que la cantidad de agua acumulada en los carriles genera un embudo en esta carretera, lo que inclusive aumenta el riesgo de colisiones.

En muchos casos, cuando se produce un choque, algunas de las partes de los vehículos colisionados quedan a las orillas de las carreteras justo donde se encuentran los drenajes, lo que acumula residuos y los saturan.

¿Qué dice Conavi?

Según expertos del Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi), el sistema de drenaje de Circunvalación Norte, en la etapa constructiva, pasó por varias pruebas que la llevaron a varias mejoras, además, se duplicó la capacidad del sistema de tragantes y de rejillas.

Foto: Raquel Vargas

Foto: Raquel Vargas

“Lo que ha sucedido fue que la parte más baja o inferior del drenaje, donde las aguas llegan al tragante, llegaron también unas láminas de madera y trozos de estereofón, y por efecto de la gravedad, se desplazaron hacia la parte baja de la estructura, bloqueando temporalmente el paso del agua”, indicó un experto de Conavi.

Asimismo, Conavi aseguró que ampliarán el tema para dar con una respuesta más concreta sobre lo ocurrido que afecta a miles de conductores cuando se transita por la zona en momentos de lluvias.

Foto: Raquel Vargas

La situación se agravó durante los últimos meses debido a los aguaceros que se han presentado en el territorio nacional. Situación que también se vive en otras carreteras del país, como es el caso de La Quebrada Los Negritos en Montes de Oca.