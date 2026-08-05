¿Por qué Scott Brannon evitó juicio en Estados Unidos?

Scott Brannon evitó enfrentar un juicio en Estados Unidos luego de firmar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía del Distrito Este de Texas, mediante el cual admitió haber operado un negocio ilegal de apuestas y aceptó una serie de sanciones económicas y judiciales.

“Después de consultar con su abogado, el acusado admite su culpabilidad y concluye que celebrar este acuerdo es lo más conveniente para sus intereses, en lugar de someter el caso a juicio”, indica el documento del que tiene copia Grupo Extra.

Lea: Scott Brannon firmó acuerdo de cooperación con Estados Unidos

El convenio fue suscrito bajo la Regla 11(c)(1)(C) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, un mecanismo que permite a la Fiscalía y a la defensa negociar una pena específica, la cual posteriormente debe ser aprobada por el juez.

Con este acuerdo, Brannon renunció a su derecho a un juicio por jurado y se declaró culpable del cargo de violar el Título 18, Sección 1955 del Código de los Estados Unidos, relacionado con la operación de negocios ilegales de apuestas.

Aceptó pagar $25 millones

Como parte del acuerdo, Brannon aceptó decomisar $25 millones, dinero que las autoridades consideran proveniente de las actividades ilícitas investigadas. El monto será cancelado en cuatro pagos, iniciando con $7 millones al momento de formalizar su declaración de culpabilidad.

Además, deberá pagar una multa de $5.000 y una tasa especial obligatoria de $100.

Aunque el delito contempla una pena máxima de cinco años de prisión, el acuerdo establece que Brannon cumplirá un año de libertad condicional, de los cuales seis meses serán bajo arresto domiciliario. Si cumple con todas las condiciones impuestas, podrá completar el resto de la condena fuera de Estados Unidos.

El documento también señala que la Fiscalía no presentará nuevos cargos penales no tributarios relacionados con los hechos admitidos y desestimará cualquier acusación pendiente una vez que se dicte la sentencia.