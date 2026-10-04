¿Por qué sancionaron a la tica Gloriana Quesada en la Vuelta?

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

La ciclista Gloriana Quesada recibió una sanción a pocos kilómetros de llegar a la meta y con lo cual, no pudo subir al podio de la Vuelta Femenina a Costa Rica.

Según el informe de los jueces, la ciclista tomó hidratación de un puesto no autorizado por la organización del evento.

Esto provocó que recibiera una sanción de 20 segundos. Con ese tiempo, bajo del tercer al cuarto lugar de la clasificación general del certamen.

“Entre el cansancio y la presión, uno toma lo primero que ve. Es parte del aprendizaje y me deja un sinsabor, pero yo me llevo ese tercer lugar en el corazón”, comentó al finalizar la última etapa.

La nacional aceptó su error y sabe que esos detalles marcan la diferencia en un torneo de tal magnitud.

A pesar de eso, se mostró feliz por lo hecho a nivel individual y colectivo.

“Es demasiado duro venir a correr en un escenario así, pero mis compañeras de equipo y yo hicimos un gran esfuerzo. Espero que Costa Rica esté contenta con el papel que hicimos porque lo dimos todo”, sostuvo.

Quesada ha destacado en el ciclismo tras coronarse como campeona Nacional y Centroamericana de pruebas contrarreloj.