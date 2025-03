No es la primera vez que pasa esta situación

Cartaginés está entre la espada y la pared debido a un fideicomiso que tiene como garantía el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

El equipo podría estar a punto de perderlo, tras hacerse público el anuncio de su remate, el cual tendrá un precio inicial de $2.382.588.78 y se llevará a cabo el miércoles 9 de abril. El monto incluye el cálculo de intereses adeudados.

¿Por qué?

En 2017 la antigua administración del conjunto brumoso firmó un fideicomiso con STCR Costa Rica Trust and Escrow Company Limited Sociedad Anónima a cambio de $1.850.000 para pagar deudas con instituciones y personas, según una investigación de Diario Extra de 2019.

Cuando Leonardo Vargas, actual presidente del club, tomó la administración de este en 2018 se vio obligado a hacerle frente a los pendientes económicos.

Hace seis años el Cartaginés se vio involucrado en una encrucijada similar, cuando Vargas recién asumió la gestión del grupo. En aquel momento él llegó a un acuerdo con los acreedores para la ampliación del fideicomiso, la cual terminó en 2021, año en que se hizo el primer anuncio de remate del estadio por parte de la compañía mencionada. La subasta no se realizó, pues se logró otro convenio.

¿Si no se vende?

Una duda que surge es qué sucede si no hay una oferta para comprar el Fello Meza. En ese caso se agendó una segunda fecha (5 de mayo) para realizar una nueva subasta con un 25% de descuento respecto al precio base de la primera. Si tampoco se cierra la venta existe una tercera oportunidad el 27 de mayo con un costo rebajado en un 40%.

Se defienden

Diario Extra intentó contactar vía telefónica a Vargas, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta.

Cartaginés emitió un comunicado de prensa en el que se defiende y afirma que está al corriente con el fideicomiso: “Estamos en contacto con la fiduciaria para conocer si existe algún otro saldo pendiente y ponernos al día. Sin embargo, conocemos que el deseo del acreedor es que se cancele lo principal de la deuda, situación que se ha venido trabajando a nivel bancario en los últimos meses”.

No responden

Este medio también buscó la reacción de STCR Costa Rica, no obstante, su presidente Erick Gutiérrez prefirió no hablar sobre el asunto: “Lo siento, pero en este momento no me puedo referir”, afirmó por llamada telefónica.

Ante esta respuesta, se contactó por la misma vía a Gerardo Sánchez, fiscal de la empresa, pero no atendió su celular.