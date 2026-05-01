Este 1° de mayo un detalle logístico dentro del Congreso llamó la atención: se eliminaron las mamparas de vidrio que separaban a los diputados desde los tiempos del Covid-19.

Según explicó Karla Granados, gerente general de la Asamblea Legislativa, la decisión se tomó por parte de la administración desde hace varios meses, sin embargo, aprovecharon el cambio de diputaciones para retirar estas divisiones.

“Nosotros lo programamos desde mediados del año anterior, la sugerencia se le hizo a las diputaciones anteriores, se hizo un sondeo con ellos pero la mayoría prefirió que se mantuvieran, ya después la administración tomó la decisión de retirarlas”, aseguró.

Estos vidrios quedaron en el pasado. Foto: Isaac Villalta

“Mensaje poderoso”

Estos vidrios funcionaban como una especie de barrera entre las curules de los legisladores fueron colocadas como previsión durante la pandemia, para reducir las probabilidades de contagio entre legisladores.

Dicha medida fue aplaudida por el exdiputado Otto Guevara quien aseguró que a pesar de ser un cambio menor “daba un fuerte mensaje”.