La ausencia de Elián Quesada en la derrota 0-1 de Alajuelense ante Motagua por la Copa Centroamericana generó dudas entre la afición manuda.

Al finalizar el partido, el técnico Óscar Ramírez explicó en conferencia de prensa que el joven lateral había quedado fuera de la convocatoria porque fue llamado a un microciclo con la Selección Sub-20.

Una fuente cercana a la Federación Costarricense de Fútbol confirmó a Grupo Extra que Elián sí fue convocado, ya que la Tricolor juvenil se prepara para los Juegos Centroamericanos de octubre. Sin embargo, de los 23 jugadores llamados, solo llegaron ocho, pues a estos no se les informó que el microciclo había sido cancelado.

Finalmente, los futbolistas que asistieron realizaron pruebas físicas y regresaron a sus clubes. La convocatoria de la Sub-20 fue realizada por Randall Row, actual técnico de la Selección Sub-17 que disputará el Mundial de Catar 2025. Una vez finalice la participación de la Selección en las justas, Row asumirá oficialmente la Sub-20.

Mientras tanto, Randall Azofeifa será quien dirigía a la Tricolor en los próximos centroamericanos en octubre.