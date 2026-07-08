La Presidencia de la República recordó que la tradicional conferencia de prensa de los miércoles en Casa Presidencial no se realizará esta semana.

Esto se da luego de que el sector público se encuentre en el periodo de vacaciones, el cual fue firmado por la presidente Laura Fernández.

La medida, oficializada mediante una directriz impulsada junto con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y el Ministerio de Trabajo, estableció vacaciones del 6 al 10 de julio para las instituciones públicas, con el objetivo de reducir la acumulación de días libres pendientes entre funcionarios.

Según explicó el Gobierno, la decisión también coincide con el receso de medio período en centros educativos y busca favorecer la salud mental de los trabajadores, además de dinamizar sectores como el turismo y el comercio.