Los tres pacientes que fallecieron un mes después de ser trasplantados en el Hospital Nacional de Niños (HNN) murieron por la complejidad de las intervenciones, debido a factores como la edad, padecimientos derivados de la cirugía y riesgos asociados.

Así lo justificaron las autoridades del Programa Institucional de Donación y Trasplante, luego de que Diario Extra revelara en su edición del viernes 3 de octubre un 75% de mortalidad en las operaciones hepáticas realizadas entre 2023 e inicios de 2024.

“Las causas de mortalidad de dichos trasplantes se relacionan a complicaciones de índole vascular, como trombosis de la arteria o vena, y sangrados. Estas causas son las habitualmente observadas en la fase temprana de evolución postrasplante, propias de la cirugía mayor y su evolución inmediata; especialmente en poblaciones con alta complejidad clínica y de alto riesgo como los pacientes pediátricos que requieren trasplante”, explicó José André Madrigal, coordinador de la instancia.

Estos datos, consignados en el oficio GM-PIDT-0057-2025, provocaron una solicitud ante el Ministerio de Salud para que interviniera los procedimientos en ese hospital.

La mortalidad postoperatoria en el centro pediátrico supera de manera reiterada el límite internacional del 10%, alcanzando un 50% entre 2023 y 2025 y un 100% en 2024. Es decir, mientras los estándares internacionales exigen una supervivencia mínima del 80% al primer año, el hospital no estaría cerca de esas cifras.

Entre menos edad, más complejidad

Madrigal detalló que los trasplantes resultan más difíciles en pacientes menores, tanto para realizar la operación como para conseguir al donador.

“No existe un límite inferior de edad para que pacientes pediátricos reciban un trasplante; aunque la complejidad de los casos es cada vez mayor mientras más joven es el paciente. Asimismo, estos pacientes habitualmente requieren de donantes pediátricos o más pequeños, lo cual aumenta la dificultad de la atención”, señaló.

En este momento, las autoridades del HNN reportan solo a una paciente en lista de espera por un trasplante hepático que prolongue y mejore su calidad de vida. La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) advirtió que la falta de personal pudo incidir en estas cifras.

Sin embargo, las autoridades del hospital aseguran que esa ya no es la realidad, pues los trasplantes hepáticos pediátricos son realizados por su propio equipo especializado con la formación y experiencia necesarias.

“El equipo está conformado por José Pablo Garbanzo y Alonso Herrera. Colaboran también Laura Chaves y Jaime Cortés, especialistas en cirugía pediátrica e integrantes del programa desde 2020. Además, participa un grupo interdisciplinario de especialistas en anestesiología, cuidados intensivos, psiquiatría e infectología”, indicó Madrigal.

Aunque existe un acuerdo institucional que permite apoyo de especialistas de otros hospitales autorizados, como el Hospital México, hasta ahora no se ha solicitado colaboración.

Según las autoridades, ese recurso se reserva para situaciones en las que no logre conformarse el equipo habitual o se requiera reforzarlo.



Trasplante hepático en Costa Rica



En febrero de este año, el Ministerio de Salud actualizó la norma para procesos de trasplantes, con lo cual se busca mejorar la transparencia y eficacia en estos procedimientos.

Actualmente, estos son los parámetros que rigen para los procedimientos hepáticos:

• Se priorizan a los pacientes con mayor urgencia médica, buscando una optimización de recursos.

• El proceso será supervisado bajo estrictos estándares.

• Los pacientes pueden acceder a Sistema Nacional de Donación (Sinadoc) y conocer su posición en la lista de espera cuando haya un donante disponible.

• Toda la información de donantes y receptores se registra en Sinadoc para un monitoreo más riguroso y reducir riesgos de irregularidades.

• Los médicos responsables deben certificar la necesidad del trasplante mediante una declaración jurada, reforzando transparencia y responsabilidad.