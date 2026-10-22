¿Por qué los principales movimientos de Gobierno son viceministros? Laura Fernández responde

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, explicó la dinámica detrás de los ajustes en los viceministerios del Ejecutivo, señalando que la responsabilidad directa de seleccionar y reestructurar los equipos recae en los propios ministros de cada cartera.

Autonomía para los ministros y búsqueda de un modelo gerencial

Al abordar las razones detrás de los cambios en los viceministerios, Fernández aclaró que implementó una metodología de delegación basada en su propia experiencia en la administración anterior.

“Lo primero que debo decir es que a los viceministros los eligieron los ministros. Yo imité lo que en su momento hizo don Rodrigo Chaves cuando él era presidente conmigo. Él me dio la posibilidad de seleccionar a mis viceministros. Entonces, yo le di esa misma posibilidad a los actuales ministros. Ellos eligieron a sus viceministros”, afirmó la mandataria.

Según detalló Fernández, las variaciones en los equipos responden a las necesidades identificadas durante la gestión diaria.

“En algunos casos, ya después de algunos meses de estar en el trabajo cotidiano, pues vieron la necesidad de hacer cambios”, mencionó.

La presidenta enfatizó que estas decisiones se alinean con la búsqueda de eficiencia operativa en la función pública.

“Creo que estos cambios obedecen al deseo de los ministros y mío de tener un modelo que genere resultados, un modelo gerencial, y hay casos de casos y cada uno debe ser valorado en la individualidad”, aseveró.

Motivaciones individuales y salidas hacia el sector privado

Además de las reestructuraciones gerenciales, la gobernante indicó que existen movimientos motivados por oportunidades personales de los funcionarios. Como ejemplo específico, mencionó el caso de Cristian Rucavado, exviceministro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

“Un compañero de proyecto y de movimiento me dijo: ‘doña Laura, me apareció una oportunidad muy buena en el sector privado. Yo quiero cambiar un poco el chip'”. Ante este planteamiento, la mandataria argumentó: “¿Cómo le dice uno a una persona que ha trabajado bien en el gobierno anterior y en este que se le cierra la puerta?”.

Otros movimientos

Ministro de Trabajo, Roy Thompson

Viceministra de Trabajo, Stephania Chandler

Viceministra administrativa MEP, Sofía Ramírez

Viceministro administrativo MAG, Julián Varela

Canciller, Manuel Tovar

Vicecanciller, Adriana Bolaños Argueta

Laura Fernández recalcó que mantendrá una constante supervisión sobre el rendimiento del Gabinete para garantizar que se alcancen los objetivos trazados.