Después de jugar el martes pasado en Estados Unidos, ante Los Ángeles F.C. y empatar 1 a 1 por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, Liga Deportiva Alajuelense vuelve al Torneo Clausura 2026 del fútbol nacional.

Es así como hoy abre la fecha 12 cuando a las 8 de la noche reciba en casa al Municipal Pérez Zeledón. El juego se programó así para poder prepararse y recibir al LAFC el martes a las 7 p.m. en el Alejandro Morera Soto. El cotejo de esta noche será transmitido por FUTV.

Los rojinegros se ubican en la casilla 6 con 15 puntos. Si ganan se meten en zona de clasificación con un juego más. Los sureños llegan en la novena posición, con 9 unidades. Si sacan la victoria llegarían a 12 unidades.

La Jornada 12

Hoy

Alajuelense – P. Zeledón

Estadio: Morera Soto. 8 p.m.

Mañana

Sporting – San Carlos

Estadio: Puente Piedra. 6 p.m.

Herediano – Liberia

Estadio: Carlos Alvarado. 8 p.m.

Domingo 15 de marzo

Cartaginés – Saprissa

Estadio: José R. Meza. 11 a.m.

Guadalupe – Puntarenas

Estadio: J.J. Fonseca. 3 p.m.